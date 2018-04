காஷ்மீர் குறித்து அப்ரிடி டுவிட்- காம்பீர் நறுக் பதில்

இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையிலான காஷ்மீர் பிரச்சினை குறித்து அப்ரிடி செய்த டுவிட்டிற்கு, காம்பீர் நறுக்கென பதில் அளித்துள்ளார்.

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் பிரச்சினை இருந்து வருகிறது. நீண்ட வருடங்களாக இந்த பிரச்சினை தீர்க்க முடியாமல் இருக்கிறது. இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சினையை தீர்த்து வைக்க அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் தலையிட வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கோரிக்கை விடப்பட்டது. ஆனால், இருநாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சினையில் மூன்றாம் நபரின் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என்று இந்தியா திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் வழியாக பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் அடிக்கடி இந்திய எல்லைக்குள் உடுருவி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறார்கள். இதற்கு இந்தியாவும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்த சண்டையில் ராணுவ வீரர்கள், பொதுமக்கள் என பலர் உயிரிழந்து வருகிறார்கள். இந்த சண்டையால் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டு முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் ஆன அப்ரிடி காஷ்மீர் பிரச்சினை குறித்து டுவிட் செய்துள்ளார். அதில் ‘‘இந்தியா ஆக்கரமிப்பு காஷ்மீரில் அபாயகரமான மற்றும் மோசமான சூழ்நிலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அடக்குமுறை ஆட்சியால் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்படுவதற்கு எதிராக குரல் கொடுங்கள். ஐநா சபை மற்றும் தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற அமைப்புகள் எங்கே?. அவர்கள் ஏன் இதை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை’’ என பதிவு செய்திருந்தார். இதற்கு கவுதம் காம்பீர் ட்விட் மூலம் நறுக்கென பதில் அளித்துள்ளார். அவர் தனது ட்டுவிட்டில் ‘‘அப்ரிடியின் ட்விட்டிற்கு பதில் அளியுங்கள் என்று என்னிடம் மீடியாக்கள் கேட்கிறது. இதில் சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது?. அப்ரிடி தனது தவறான டிக்சனெரியில் UN என்றால் ‘‘Under Ninteen’’ என்று அர்த்தம் புரிந்துள்ளார். மீடியாக்கள் இதுபற்றி கவலை கொள்ள வேண்டாம். இது அப்ரிடி நோ-பால் பந்தில் விக்கெட் விழுவதை கொண்டாடுவது போன்றது’’ என்று நறுக்கென்று பதில் அளித்துள்ளார்.

