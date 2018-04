ஐ.பி.எல். போட்டிகளுக்கு தடை கோரி வழக்கு – பி.சி.சி.ஐ., மத்திய அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் நோட்டீஸ்

ஐ.பி.எல். போட்டிகளுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை ஐகோர்ட், மனுதாரரின் புகார் தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு பி.சி.சி.ஐ. மற்றும் மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. #IPL2018 #BCCI #highcourt

சென்னை: ஐ.பி.எல். போட்டிகளுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை ஐகோர்ட், மனுதாரரின் புகார் தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு பி.சி.சி.ஐ. மற்றும் மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் தொடர் வரும் 7-ம் தேதி மும்பையில் தொடங்கி பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், ஐ.பி.எல். போட்டிகளுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை ஐகோர்ட்டில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. சூதாட்ட புகாரில் சிக்கி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி சம்பத்குமார் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்தார். அவர் தனது மனுவில், சூதாட்டத்தை தடை செய்யாமல் இந்த ஆண்டு ஐ.பி.எல். போட்டிகளை நடத்த அனுமதி வழங்கக் கூடாது என்று கூறியுள்ளார். மேலும், கடந்த 2013ம் ஆண்டு சூதாட்டம் குறித்த புகாரில் அணிகள் மீது மட்டுமே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் மனுவில் கூறியிருந்தார். அவரது மனு இன்று தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரரின் புகார் குறித்து விளக்கம் அளிக்கும்படி பி.சி.சி.ஐ. மற்றும் மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர். நாட்டில் பல சட்டங்கள் இருந்தும், தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஊழல் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டதா? என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், நாட்டில் ஏராளமான சட்டங்களும் ஏராளமான குற்றவாளிகளும் இருப்பதாக தெரிவித்தனர். சூதாட்ட புரோக்கர்களிடம் சம்பத் குமார் பணம் எதுவும் பெறவில்லை என்பது விசாரணைக்குழு அறிக்கையில் உறுதி செய்யப்பட்டதால், அவர் மீதான சஸ்பெண்ட் உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. #IPL2018 #IPL #BCCI #ChennaiHC #highcourt

Source: Maalaimalar

