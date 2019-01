ஒருநாள் தொடர்: எம்எஸ் டோனி, ரோகித் சர்மா மற்றும் சில வீரர்கள் ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டனர்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது. முதலில் நடைபெற்ற டி20 கிரிக்கெட் தொடர் 1-1 என சமநிலை அடைந்தது. இன்றுடன் முடிவடைந்த நான்கு போட்டிகள் கொண்ட சோதனை தொடரை இந்தியா 2-1 என கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை பெற்றது.

மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் வருகிற 12-ந்தேதி சிட்னியில் தொடங்குகிறது. சோதனை போட்டியில் இடம்பெறாத சில வீரர்கள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர். ரோகித் சர்மா தனது குழந்தையை பார்ப்பதற்காக இந்தியா வந்தார்.

எம்எஸ் டோனி, கேதர் ஜாதவ், கலீல் அகமது ஆகியோர் உள்பட ஒருநாள் போட்டிக்கான அணியில் இடம்பிடித்தவர்கள். இவர்கள் இன்று ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டுச் சென்றார்கள். கேதர் ஜாதவ் தனது டுவிட்டர் பக்கத்திலும், கலீல் அகமது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலும் புறப்படும்போது எடுத்த போட்டோவை பதிவிட்டுள்ளனர்.

Off to Australia 🇦🇺 with @msdhoni@ImRo45pic.twitter.com/lTFaeEwG2Y

— IamKedar (@JadhavKedar)

January 7, 2019