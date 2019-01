ஆஸ்திரேலியாவில் சோதனை தொடரை கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை: இந்திய அணிக்கு இம்ரான் கான் வாழ்த்து

ஆஸ்திரேலியா – இந்தியா இடையிலான நான்கு போட்டிகள் கொண்ட சோதனை தொடரை விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி 2-1 எனக் கைப்பற்றியது. இதன்மூலம் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி முதன்முறையாக சோதனை தொடரை கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனைப் படைத்துள்ளது. அத்துடன் முதல் ஆசிய அணி என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளது.

சாதனைப் படைத்த இந்திய அணிக்கு பாகிஸ்தானுக்கு உலகக்கோப்பையை வென்று கொடுத்தவரும், தற்போதைய பாகிஸ்தான் பிரதமரும் ஆன இம்ரான் கான் டுவிட்டர் மூலம் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ‘‘துணைக் கண்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அணி ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் முதன்முறையாக சோதனை தொடரை கைப்பற்றியுள்ளது. இதற்காக விராட் கோலிக்கும், இந்திய அணிக்கும் வாழ்த்துக்கள்’’ என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Congratulations to Virat Kohli and the Indian cricket team for the first ever win by a subcontinent team in a test series in Australia

— Imran Khan (@ImranKhanPTI)

January 8, 2019