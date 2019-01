‘பேபி சிட்டர்’ தேவை: ரிஷப் பந்தை நகைச்சுவைக்காக கிண்டல் செய்த ரோகித் சர்மா

இளம் வீரரான ரிஷப் பந்த் இந்திய சோதனை அணியின் மட்டையிலக்கு கீப்பராக செயல்பட்டு வருகிறார். மெல்போர்ன் டெஸ்டின்போது ரிஷப் பந்து மட்டையாட்டம் செய்து கொண்டிருக்கும்போது ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டனும், மட்டையிலக்கு கீப்பருமான டிம் பெய்ன் ‘‘ரிஷப் பந்த் மட்டையாட்டம் செய்யும்போது ‘‘ஒரு நாள் போட்டிக்கு டோனி வந்து விட்டார். நாம் இவரை (ரிஷப் பந்த்) ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் அணிக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம். அந்த அணிக்கு பேட்ஸ்மேன் தேவை. அதனால் ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்பதை கொஞ்ச நாள் நீட்டித்துக்கொள்.

Morning buddy. Heard your a good baby sitter, need one right now. Ritika will be quite happy 😃 @RishabPant777https://t.co/JkGWTYpnBk

— Rohit Sharma (@ImRo45)

January 9, 2019