ஆப்கானிஸ்தான் சோதனை கிரிக்கெட் அணிக்கு பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் வாழ்த்து

சோதனை கிரிக்கெட் போட்டியில் முதல் வெற்றியை ருசித்த ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். #AFG

ஆப்கானிஸ்தான், அயர்லாந்து அணிகள் சோதனை போட்டியில் விளையாட தகுதி பெற்றன. ஆப்கானிஸ்தான் தனது முதல் சோதனை போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்த்து விளையாடியது. அயர்லாந்து பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடியது. இரண்டு அணிகளும் தங்களது முதல் ஆட்டத்தில் தோல்வியடைந்தன.

இந்நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் – அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒரேயொரு போட்டி கொண்ட சோதனை தொடர் டேராடூனில் நடைபெற்றது. இதில் ஆப்கானிஸ்தான் 7 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

சோதனை கிரிக்கெட் அரங்கில் முதல் வெற்றியை ருசித்துள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன. ஐசிசி தனது வாழ்த்தை தெரிவித்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அதிபரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், தற்போதைய அந்நாட்டு பிரதமருமான இம்ரான் கான் டுவிட்டர் மூலம் தனது வாழ்த்தை தெரிவித்துள்ளார்.

Congratulations to Afghanistan on their team’s first ever win in test cricket. The Afghan cricketers have achieved amazing successes in such a short period of their exposure to international cricket. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 18, 2019

Afghanistan make history! 👏👏 They get their first Test win in only their second ever Test, beating Ireland by seven wickets in Dehradun! #AFGvIRE SCORECARD ➡️ https://t.co/mV1o12EBt1pic.twitter.com/TcFgOTE3pB — ICC (@ICC) March 18, 2019

Congratulations @ACBofficials for winning your maiden test match against @Irelandcricket in a comprehensive manner. It’s a proud moment for the whole nation to witness the steadfast rise of #Afghanistan‘s cricket team. Well played #Ireland. #AFGvIRE — Ashraf Ghani (@ashrafghani) March 18, 2019