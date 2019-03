மே மாதம் 12-ந்தேதி சென்னையில், ஐ.பி.எல். இறுதிப் போட்டி?

IPL 2019: Chennai to host the tournament final on May 12

ஐபிஎல் இறுதிப் போட்டி சென்னையில் மே 12-ந்தேதி நடைபெறும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. #IPL2019 #CSK #ChennaiChepauk

சென்னை: 12-வது ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி வருகிற 23-ந்தேதி (சனிக்கிழமை) சென்னையில் தொடங்குகிறது. கடந்த ஐ.பி.எல். கோப்பையை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கைப்பற்றியதால் தொடக்க ஆட்டம் சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடக்கிறது. இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில் டோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்- விராட் கோலி தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகள் மோதுகின்றன. பாராளுமன்ற தேர்தல் காரணமாக ஏப்ரல் 5-ந் தேதி வரை இரண்டு வார காலத்துக்கு மட்டுமே ஐ.பி.எல். போட்டி அட்டவணை வெளியிடப்பட்டு இருந்தது. இந்த நிலையில் ஐ.பி.எல். போட்டியின் ‘லீக்‘ அட்டவணைகளின் முழு அட்டவணை நேற்று வெளியிடப்பட்டது. மே 5-ந்தேதி வரை லீக் ஆட்டங்கள் நடக்கிறது. பிளே ஆப் சுற்று போட்டி நடைபெறும் தேதி, இடங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டுவாரியம் தெரிவித்து உள்ளது. பாராளுமன்ற தேர்தல் 7 கட்டங்களாக ஏப்ரல் 12-ந்தேதி முதல் மே 19-ந் தேதிவரை நடக்கிறது. இதை பாதிக்காத வகையில் ஐ.பி.எல். அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா அணிகளும் தங்களது சொந்த மண்ணில் 7 ஆட்டங்களில் விளையாடும் என்பதால் மாற்று இடங்கள் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. மேற்கு வங்காளத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. இதனால் கொல்கத்தா நைட்ரைடரில் ஈடன்கார்டன் மைதானத்தில் மோதும் ஆட்டங்கள் அதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைக்கப்படுகிறது. ‘பிளே ஆப்’ சுற்று ஆட்டங்கள் விவரம் அறிவிக்கப்படாவிட்டாலும் இறுதிப் போட்டி சென்னையில் மே 12-ந்தேதி நடைபெறும் என்று தெரிகிறது. நடப்பு சாம்பியன் என்பதால் இறுதிப் போட்டி சென்னையில் நடத்தப்படுகிறது. பிளேஆப் சுற்றில் ‘குவாலிபையர்-1’ ஆட்டம் மே 7-ந்தேதியும், ‘எலிமினேட்டர்’ மே 8-ந்தேதியும், ‘குவாலிபையர்-2’ மே 10-ந்தேதியும் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐ.பி.எல். ஆட்டங்களில் ஏதாவது நகரங்களில் சிக்கல் ஏற்படும் பட்சத்தில் மாற்று இடமாக விசாகப்பட்டினத்தை கிரிக்கெட் வாரியம் தேர்வு செய்துள்ளது. #IPL2019 #CSK #ChennaiChepauk Related Tags :

Source: Maalaimalar