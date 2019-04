ஜடேஜாவின் ‘நியூ பார்வை’கை கிண்டல் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர்கள்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் எம்எஸ் டோனி, ரெய்னா, ஜடேஜா, பிராவோ போன்ற முன்னணி வீரர்கள் உள்ளனர். இதில் ஜடேஜா தனது தோற்றத்தை அடிக்கடி மாற்றுவார். குறிப்பாக தாடி மீசையில் விதவிதமான ஸ்டைலை அறிமுகம் செய்வார். ரசிகர்களும் அதை ரசிப்பார்கள். நீண்ட காலமாக தாடியுடன் காட்சியளிக்கும் அவர் கடந்த முறை தாடியை சேவிங் செய்துவிட்டு, அதை ஒரு சவாலாக அறிமுகப்படுத்தினார்.

தற்போது அவர் வெளிநாட்டுக்காரர்களை போல் தாடியை பிரவுன் கலரில் மாற்றியுள்ளார். இதை சக வீரர்கள் கிண்டல் செய்துள்ளனர். அந்த காணொளி கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Say hello to Sir Jaddu’s One day BM (Brown Mane)! #WhistlePodu#Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/0AV5eJlCz7

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL)

April 7, 2019