அன்று வெற்றியை கொண்டாடிய ரசிகன், இன்று ஒரு வீரன்: ஹர்திக் பாண்டியா

இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா. 2016-ம் ஆண்டு இந்திய அணியில் அறிமுகமானார். தற்போது முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டராக உள்ளார். உலகக்கோப்பைக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

25 வயதாகும் இவர், ‘‘2011-ம் ஆண்டு இந்திய அணி உலகக்கோப்பையை வென்றபோது நண்பர்களுடன் வெற்றியை கொண்டாடினேன். தற்போது இந்திய அணியில் இடம்பிடித்து விளையாட இருக்கிறேன். எனது கனவு நனவாகியுள்ளது’’ என்று டுவிட் செய்துள்ளார்.

From cheering and celebrating India’s World Cup triumph in 2011 to representing #TeamIndia in World Cup 2019, it has been a dream come true 🏆🇮🇳 #cwc19pic.twitter.com/6fDyB29y5r

— hardik pandya (@hardikpandya7)

May 24, 2019