உலக கோப்பையில் ஒளிப்பதிவாளர் பிடித்த அசத்தல் கேட்ச்- மிகுதியாக பகிரப்பட்ட காணொளி

லண்டன்:

வங்கதேசத்திற்கும் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கும் இடையிலான உலகக்கோப்பை லீக் ஆட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி வங்கதேசத்திடம் தோல்வி அடைந்தது.

இந்த போட்டியில் மொசாடெக் ஹொசைன் சுற்றில், தென்னாப்பிரிக்க வீரர் டு பிளசிஸ் லாங் ஆன் திசையில் சிக்ஸ் அடித்தார்.

அந்த பந்து ஒளிப்பதிவாளர்கள் இருந்த இடத்தில் சென்று விழுந்தது. அப்போது இயான் கிங்டன் என்ற ஒளிப்பதிவாளர், தனது இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டே ஒரு கையால் அந்த பந்தை லாவகமாகப் பிடித்தார். அவர், மிக சாதாரணமாக அந்த கேட்சை பிடித்து அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

June 2, 2019