‘ஜெர்மனி சியர்ஸ் ஃபார் இந்தியா’ டுவிட்டரை கலக்கும் ஜெர்மனியின் நட்சத்திர கால்பந்து வீரர்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 30ம் தேதி தொடங்கியது. இதில் இந்திய அணி நாளை சவுடாம்தனில் நடக்க உள்ள போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க அணியை எதிர்கொள்கிறது. இதற்காக இந்தியா- தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய இரு அணிகளும் கடுமையாக பயிற்சி செய்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் இந்திய அணியின் முதல் ஆட்டத்தை காண இந்திய ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் இருக்கின்றனர். இந்நிலையில் ஜெர்மனி நாட்டின் நட்சத்திர கால்பந்து வீரர் தாமஸ் முல்லேர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்திய அணி மற்றும் விராட் கோலிக்கு சிறப்புச் செய்தியை பதிவிட்டுள்ளார்.

I wish all participants of the Cricket #WorldCup2019 good luck & thrilling matches. Especially I cross my fingers for @imVkohli, the captain of the Indian team. He`s a fan of @DFB_Team and supported it multiple times in the past 🏏✊😃 #Cricket#GermanyCheersForIndia#esmuellertpic.twitter.com/hwS4apAlIE

— Thomas Müller (@esmuellert_)

June 3, 2019