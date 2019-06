மழையால் பயிற்சி கேன்சல்.. பிரிட்டனில் டீம் இந்தியாவின் விசிட்?

லண்டன்:

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 30ம் தேதி தொடங்கி சுவாரஸ்யமாக நடந்து வருகிறது. இதில் இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்காவை எதிர்கொண்டது.

ரோகித் ஷர்மா மற்றும் தவான் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தாலும், டோனி, விராட் கோலி, பும்ரா உள்ளிட்ட வீரர்களின் அதிரடி செயல்பாடுகளினாலும் இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில் இங்கிலாந்தில் தொடர் மழை பெய்ததால், நேற்று நடைபெறவிருந்த இலங்கை-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி கைவிடப்பட்டது. இதேபோல் அனைத்து அணி வீரர்களின் பயிற்சிகளும் தடைப்பட்டுள்ளன.

Her Excellency Mrs. Ruchi Ghanashyam , the High Commissioner of India to the UK hosted Indian Cricket team to wish good luck for the World Cup.@RuchiGhanashyam@MEAIndia#IndianCricketTeampic.twitter.com/697jtvFvIy

— India in the UK (@HCI_London)

June 7, 2019