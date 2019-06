2003-ல் சச்சின் தெண்டுல்கர், 2019-ல் ரோகித் சர்மா: மிகுதியாகப் பகிரப்படும் காணொளி

உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 89 ஓட்டத்தை வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது. இதில் ஆட்டநாயகனாக கொலைகாரன் ரோகித் சர்மா தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவர் 113 பந்துகளை சந்தித்து 140 ஓட்டங்கள் எடுத்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

இந்த ஆட்டத்தின்போது ஹசன் அலி வீசிய பந்தை ரோகித் சர்மா சிக்சர் அடித்தார். ரோகித் சர்மா ஷாட், 2003-ம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சோயிப் அக்தர் சுற்றில் சச்சின் தெண்டுல்கர் அடித்தது போன்றே இருந்தது.

இரண்டு பேர் அடித்த அந்த ஷாட் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தது. 2003 ஆண்டு நடந்த போட்டியில் இந்திய அணி 6 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது. 98 ஓட்டங்கள் எடுத்த சச்சின் தெண்டுல்கர் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இருவரும் அடித்த அந்த சிக்சரை ஐசிசி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளது. தற்போது இந்த காணொளி சமூக வலைதளத்தில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டு பரவி வருகிறது.

Sachin in 2003 or Rohit in 2019 – who did it better? pic.twitter.com/M9k8z5lLQd

— ICC (@ICC)

June 16, 2019