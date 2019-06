ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக இத்தனை தற்காப்பா? -விமர்சித்த சேவாக்

உலக கோப்பை தொடரின் 34-வது லீக் ஆட்டம் நேற்று மான்செஸ்டர் ஓல்டு டிராபோர்டில் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா – வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதின.

டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி மட்டையாட்டம் தேர்வு செய்தார். இறுதியில், இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 சுற்றில் 7 மட்டையிலக்கு இழப்பிற்கு 268 ஓட்டங்கள் சேர்த்தது.

டோனி 56 ஓட்டங்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி சார்பில் கீமர் ரோச் 3 மட்டையிலக்குடும், காட்ரெல் மற்றும் ஹோல்டர் தலா இரண்டு மட்டையிலக்குடுக்களும் வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 269 ஓட்டங்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது. முதலில் இருந்தே இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் சிறப்பாக பந்து வீசினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியினர் ஓட்டங்கள் எடுக்க முடியாமல் திணறினர்.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சுனில் அம்ப்ரிஸ் 31 ரன்னும், நிகோலஸ் பூரன் 28 ரன்னும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் விரைவில் வெளியேறினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 34.2 சுற்றில் 143 ரன்களுக்கு அனைவரும் மட்டையாட்டத்தைவிட்டு வெளியேறினர்டானது. இந்தியா 125 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

