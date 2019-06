மைதானத்தில் படையெடுத்த தேனீக்கள்: தரையில் படுத்து தப்பிய வீரர்கள்

இலங்கை – தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான ஆட்டம் செஸ்டர்-லி-ஸ்ட்ரீட் ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இலங்கை அணி மட்டையாட்டம் செய்து கொண்டிருக்கும்போது 48-வது ஓவரின்போது திடீரென தேனீக்கள் மைதானத்திற்குள் படையெடுத்தது.

தேனீக்கள் பிட்ச் பகுதியில் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்தது. தேனீக்கள் கொட்டிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வீரர்கள் தரையில் படுத்து தங்களை பாதுகாத்தனர்.

ஏற்கனவே இதுபோன்று ஒருமுறை தென்ஆப்பிரிக்கா – இலங்கை இடையிலான ஆட்டம் தேனீக்களால் சற்று நேரம் பாதிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

When last did you see this?

🐝🐝Bees stop play, momentarily

The bees are back again in a South Africa v Sri Lanka cricket match, this time at Chester-le-Street#CWC19#ItsMoreThanCricket#SLvSApic.twitter.com/Hr6K9b6f0x

June 28, 2019