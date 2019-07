இந்தியா தோல்வி அடைய ஜெர்சி நிறமே காரணம் -மெகபூபா முப்தி

உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று பர்மிங்காமில் நடைபெற்ற 38-வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின.

டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து கேப்டன் இயான் மோர்கன் மட்டையாட்டம்கை தேர்வு செய்தார். 338 ஓட்டங்கள் எடுத்தால், இந்தியா வெற்றி பெறும் என்ற இலக்கினை இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயித்தது. இதனையடுத்து இந்திய அணி களமிறங்கியது.

இறுதியில், இந்திய அணி 5 மட்டையிலக்குடுகள் இழந்து 306 ஓட்டங்கள் மட்டுமே அடித்தது. இதனால் இங்கிலாந்து அணி 31 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

Call me superstitious but I’d say it’s the jersey that ended India’s winning streak in the #ICCWorldCup2019.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti)

June 30, 2019