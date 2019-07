வாக்கர் யூனிஸ் டோனியை மறைமுகமாக சாடினாரா?

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமை நடந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா- இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று இங்கிலாந்து அணி மட்டையாட்டம்கினை தேர்வு செய்தது.

இறுதியில், இந்திய அணி 5 மட்டையிலக்குடுகள் இழந்து 306 ஓட்டங்கள் மட்டுமே அடித்தது. இதனால் இங்கிலாந்து அணி 31 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

உலக கோப்பை 2019ம் ஆண்டுக்கான கிரிக்கெட் தொடரில் இதுவே இந்திய அணியின் முதல் தோல்வி ஆகும். இந்த போட்டியில் இந்தியா தோல்வி அடைய டோனி, கேதர் ஜாதவ்தான் மிக முக்கிய காரணம் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

It’s not who you are.. What you do in life defines who you are.. Me not bothered if Pakistan gets to the semis or not but one thing is for sure.. Sportsmanship of few Champions got tested and they failed badly #INDvsEND#CWC2019

— Waqar Younis (@waqyounis99)

June 30, 2019