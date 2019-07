காணொளி…. வாலிபர்களை தெறிக்கவிட்ட பசுபாடு: மெஸ்சி போன்று பந்தை பறிக்க விடாமல் அசத்தல்

இந்தியாவைச் சேர்ந்த பிரபல கிரிக்கெட் வர்ணனையாளரான ஹர்சா போக்லே தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு காணொளியை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் மைதானத்தில் வாலிபர்கள் கால்பந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போது திடீரென மைதானத்திற்குள் நுழைந்த பசுமாடு அவர்களுடன் இணைந்து கால்பந்து விளையாட தொடங்கியது.

பந்தை கால்பகுதியில் வைத்துக் கொண்டு வீரர்களை தட்டிப்பறிக்க விடாமல் முன்னணி வீரர்களை போன்று மைதானத்தில் வாலிபர்களை தெறிக்க விட்டது.

இந்த காணொளி இணைய தளத்தில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

This is the funniest thing you will see today! pic.twitter.com/Kfz08Dka3Z

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha)

July 1, 2019