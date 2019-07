வருங்கால நம்பர்-4 பேட்ஸ்மேனை கண்டுபிடித்து விட்டோம்: யுவராஜ் சிங்

இந்திய அணி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடினாலும் 4-வது இடத்திற்கு நிலையான பேட்ஸ்மேனை இன்னும் கண்டுபிடிக்காமல் உள்ளது. அம்பதி ராயுடுவை அந்த இடத்திற்கு தயார் செய்தது. ஆனால் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து தொடரின்போது மோசமாக விளையாடியதால் அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார்.

ஒன்றிரண்டு போட்டிகளில் விஜய் சங்கரை களம் இறக்கினர். அவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. இதனால் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப டோனி, ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோரையும் களம் இறக்கியது. அதுவும் வொர்க்அவுட் ஆகவில்லை.

உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இடம் பிடித்திருந்த தவான் காயத்தால் விலகியதால் ரிஷப் பந்த் அணியில் இடம் பிடித்தார். இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 29 பந்தில் நான்கு பவுண்டரிகளுடன் 32 ஓட்டங்கள் சேர்த்தார். வங்காள தேசத்திற்கு எதிரான இன்றைய ஆட்டத்தில் 6 பவுண்டரி, ஒரு சிக்சருடன் 41 பந்தில் 48 ஓட்டங்கள் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.

இந்நிலையில் வருங்காலத்திற்கான இந்திய அணியின் நான்காவது இடத்தில் களம் இறங்கி விளையாடும் பேட்ஸ்மேனை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என யுவராஜ் சிங் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து யுவராஜ் சிங் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ‘‘வங்காலத்திற்கான நம்பர் 4 பேட்ஸ்மேனை கண்டுபிடித்து விட்டதாக நினைக்கிறேன். ரிஷப் பந்தை சரியான வகையில் உருவாக்க வேண்டும்’’ என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

I think finally we have found our no 4 batsman for the future ! Let’s groom him properly yeah ! @RishabPant777

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12)

July 2, 2019