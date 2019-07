நம்ம பையன் கொன்னுடான்யா.. -ரெய்னாவின் பாராட்டு யாருக்கு?

பர்மிங்காம்:

இந்தியா – வங்காள தேச அணிகள் மோதிய உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 40-வது லீக் ஆட்டம் பர்மிங்காமில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி மட்டையாட்டம் தேர்வு செய்து 314 ரன்களை குவித்தது.

315 ஓட்டங்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வங்காள தேசம் அணி களம் இறங்கியது. இந்திய அணியில் ரோகித் சர்மா சிறப்பாக விளையாடினார். அதன் பின்னர் கே.என்.ராகுல், விராட் கோலி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து களம் இறங்கி சொர்ப ஓட்டங்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

Our boy @RishabPant777 killed it at the field today. What a confident innings, excellent form! #INDvBAN#CWC2019

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina)

July 2, 2019