நான் பார்த்தவர்களிலேயே மிகச் சிறந்த ரசிகை -நெகிழ்ந்த விராட் கோலி

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 40-வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா – வங்காள தேச அணிகள் மோதின. பர்மிங்காமில் நேற்று நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், இந்தியா 28 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

அத்துடன், உலக கோப்பை அரை இறுதி சுற்றுக்கும் முன்னேறியது. இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண வந்தனர்.

அப்போது சாருலதா படேல் எனும் 87 வயதுடைய மூதாட்டி ஒருவர் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் போட்டியை கண்டு களித்து இந்திய அணி வீரர்களை ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். மைதானத்தில் இருந்த ஒளிக்கருவிகள் (ஒளிக்கருவி (கேமரா)க்கள்) மூதாட்டியின் பக்கமும் திரும்பியது.

அவர் வயதை மறந்து இந்திய அணியின் ஒவ்வொரு சிக்சருக்கும், மட்டையிலக்குடிற்கும் கையில் வைத்திருந்த இசைக்கருவியைக் கொண்டு உற்சாகமாக இசை அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்.

Also would like to thank all our fans for all the love & support & especially Charulata Patel ji. She’s 87 and probably one of the most passionate & dedicated fans I’ve ever seen. Age is just a number, passion takes you leaps & bounds. With her blessings, on to the next one. 🙏🏼😇 pic.twitter.com/XHII8zw1F2

— Virat Kohli (@imVkohli)

July 2, 2019