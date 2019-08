‘Fit India’ இயக்கம் -அடுத்தடுத்த அவதாரங்களை காணொளியாக வெளியிடும் சச்சின்…

புது டெல்லி:

கடந்த 29ம் தேதி தேசிய விளையாட்டு தினத்தை முன்னிட்டு, பிரதமர் மோடி ‘Fit India’ எனும் இயக்கத்தை துவக்கி வைத்தார். இந்த திட்டத்தின் மூலம் மத்திய விளையாட்டுத்துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ தலைமையில் 28 பேர் கொண்ட குழு உருவாக்கப்பட்டது.

விளையாட்டின் முக்கியத்துவம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் இந்த ‘Fit India’ இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதாக பிரதமர் மோடி கூறினார். இதனை வரவேற்கும் விதமாக பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்களும் தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்தனர்.

A day out with friends is always fun, especially when it involves sports. You get to challenge each other, and also stay FIT! Had a nice time catching up with @vinodkambli349, Jagdish & Atul.

What sports are you playing with your friends?#FitIndiaMovement#NationalSportsDaypic.twitter.com/JnLz16u3He

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt)

August 29, 2019