இலங்கையில் மற்றொரு மலிங்கா: மிகுதியாகப் பகிரப்படும் காணொளி

கிரிக்கெட்டில் யார்க்கர் என்றால் நினைவுக்கு வரும் முன்னணி பந்து வீச்சாளர் யார் என்றால், அது மலிங்காதான். அவர் பந்து வீசும் முறை மற்ற பந்து வீச்சாளர்களிடம் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும்.

என்றாலும் துல்லியமான யார்க்கரால் பேட்ஸ்மேன்களை திணறடிப்பார். தற்போது மலிங்கா போன்று பந்து வீசி அசத்திய வருகிறார் இலங்கையைச் சேர்ந்த 17 வயது கல்லூரி மாணவர் மதீஷா பதிரானா. இவர் உள்ளூர் போட்டியில் துல்லியமான யார்க்கரால் 7 ஓட்டங்கள் விட்டுக்கொடுத்து 6 மட்டையிலக்கு வீழ்த்தினார்.

அறிமுக போட்டியிலேயே அசத்திய அவரது காணொளி மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

September 26, 2019