‘சிக்ஸ் பேக்’ உடற்கட்டு படத்தை வெளியிட்ட விஜய் சங்கரை ‘ட்ரோல்’ செய்த ரசிகர்கள்

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் விஜய் சங்கர். 28 வயதாகும் இவர் கடந்த ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகம் ஆனார். ஹர்திக் பாண்டியா இல்லாத நேரத்தில் வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக இடம் பிடித்தார்.

சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, பேட்ஸ்மேன் வரிசையிலும் களம் இறக்கப்பட்டார். இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இடம் பிடித்திருந்தார். இரண்டு முறை காயம் ஏற்பட்டதால் தொடர்ந்து விளையாட முடியாமல் இந்தியா திரும்பினார்.

அதன்பின் இதுவரை இந்திய அணியில் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. அவரது உடலமைப்பு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இருப்பது போன்று இருக்காது. ஆனால் தற்போது கடுமையான உடற்பயிற்சி மூலம் சிக்ஸ் பேக் உடலமைப்பை கொண்டுள்ளார்.

தனது கடந்த கால படத்தையும், தற்போதைய சிக்ஸ் பேக் படத்தையும் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் அவரை ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

The sweat, the time, the devotion.

It pays off! #TransformationTuesdaypic.twitter.com/oSyNWvMmVJ

— Vijay Shankar (@vijayshankar260)

October 15, 2019