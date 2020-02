மொடேரா மைதானம்: பிசிசிஐ-யை கிண்டல் செய்த மைக்கேல் வாகன்

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மைதானத்தை டொனால்டு டிரம்ப் திறந்து வைப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் நேற்று பிசிசிஐ தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மொடேரா மைதானத்தின் படத்தை வெளியிட்டியிருந்தது.

இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், வர்ணனையாளருமான மைக்கேல் வாகன் பிசிசிஐ-யின் இந்த பதவியை பார்த்த பின் ‘‘கிட்டத்தட்ட ஹெட்டிங்லே மைதானம் போன்று’’ என ரிப்ளை செய்திருந்தார்.

மொடேரா மைதானத்தில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் அமர்ந்து போட்டியை ரசிக்கலாம். ஆனால், ஹெட்டிங்லே மைதானத்தில் 17 ஆயிரம் ரசிகர்கள் மட்டுமே அமர முடியும். அதிக இருக்கைகள் கொண்ட மைதானத்தை குறைந்த ரசிகர்கள் அமரும் மைதானத்துடன் வேடிக்கையாக ஒப்பிட்டுள்ளார்.

Almost as good as Headingley !!!! https://t.co/zO4qvLPUar

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan)

February 19, 2020