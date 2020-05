மைக்கேல் ஜோர்டான் போட்டோவை பதிவிட்டு சோயிப் அக்தரை ட்ரோல் செய்த ஐசிசி

ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை அவுட்டாக்க நான்கு பந்துகள் போதும் எனத் தெரிவித்த சோயிப் அக்தரை, மைக்கேல் ஜோர்டான் போட்டோவை பயன்படுத்தி ட்ரோல் செய்துள்ளது ஐசிசி.

கிரிக்கெட்டிற்கான பிரத்தேய இணைய தளம் ESPNcricinfo.com/ இந்த இணைய தளத்திற்குள் நுழைந்தால் கிரிக்கெட் குறித்த புள்ளி விவரங்களை துல்லியமாக அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் தலைசிறந்த கிரிக்கெட் ‘லைவ் ஸ்கோர்கார்டு’ வெப்சைட்.

தற்போது கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெறாமல் இருப்பதால் ரசிகர்களிடம் கேள்விகளை கேட்டு வருகிறது. அதன்படி கிரிக்கெட்டில் தலைசிறந்த விளங்கிய வீரர்களை கொண்டு (எதிரெதிராக விளையாடாத வீரர்கள்) 10 ஜோடியின் படங்களை வெளியிட்டு அதில் எந்த ஜோடியை விரும்புவீர்கள் என்று கேள்வி கேட்டிருந்தது.

அந்த படத்தில் விராட் கோலி VS வார்னே, அன்வர் VS பும்ரா, கேன் வில்லியம்சன் VS முரளீதரன், பாபர் அசாம் VS மெக்ராத், சச்சின் தெண்டுல்கர் VS ரஷித் கான், கெவின் பீட்டர்சன் VS ரபடா, ரிக்கி பாண்டிங் VS ஜாஃப்ரா ஆர்சர், பிரையன் VS வாக்னர், டி வில்லியர்ஸ் VS வாசிம் அக்ரம், ஸ்மித் VS அக்தர் ஜோடிகளை வெளியிட்டிருந்தது.

இதற்கு பதில் அளித்த சோயிப் அக்தர், பயங்கரமான மூன்று பவுன்சர் பந்துகளை ஸ்மித்திற்கு வீசி, அடுத்த பந்தில் அவுட்டாக்கிவிடுவேன் என்று பதில் அளித்திருந்தார்.

அக்தரின் கருத்துக்கு ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்யும் வகையில் கருத்துக்கள் தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில் ஐசிசி மைக்கேல் ஜோர்டான் படத்தை வெளியிட்டு அக்தரை ட்ரோல் செய்துள்ளது.