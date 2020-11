திக்… திக்… திக்…. காணொளி: பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரியில் தீப்பிடித்து எரிந்த கார்- உயிர்பிழைத்த வீரர்

பார்முலா-1 தேர் பந்தயத்தில் பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரி இன்று நடைபெற்றது. போட்டி தொடங்கியதும் கார்கள் சீறிப் பாய்ந்தன. சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த ரோமைன் க்ரோஸ்ஜீன் பிரான்ஸின் ஹாஸ் சார்பில் கலந்து கொண்டார்.

இவரது தேர் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து பக்கவாட்டில் இருந்து சுற்றில் மோதியது. மோதியவுடன் யாரும் எதிர்பார்க்காத நிலையில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டதுபோல் தேர் தீப்பிடித்து எரிந்தது. போட்டியை லைவ்-ஆக பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சியானது.

ஆனால் ரொமைன் க்ரோஸ்ஜீன் எரிந்து கொண்டிருந்த காரில் இருந்து சர்வசாதரணமாக வெளியேறினார். உடனடியாக உதவூர்தி வரவழைக்கப்பட்டு மருத்துவனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். கையிலும், மூட்டிலும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

கார் தீப்பிடித்ததை தொடர்ந்து போட்டி உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது.

November 29, 2020