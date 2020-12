அற்புதமாக பந்து வீசிய இந்திய வீரர்களுக்கு விராட் கோலி பாராட்டு

இந்தியாவின் பந்து வீச்சு மிகவும் அபாரமாக இருந்தது. அடிலெய்டு படுதோல்வி குறித்து கவலை அடையாமல் புதுநம்பிக்கையுடன் விளையாடினர். அறிமுகமான முகமது சிராஜ் 2-வது செசனில் அற்புதமாக பந்து வீசினார்.

யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் அஸ்வின் முன்னதாகவே பந்து வீச அழைக்கப்பட்டார். அவர் மேத்யூ வடே, ஸ்மித் ஆகியோரை வீழ்த்தி அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தார்.

Top day 1 for us. Great display from the bowlers and a solid finish too. 🇮🇳👏

— Virat Kohli (@imVkohli)

December 26, 2020