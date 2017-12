தேவஸ்தான நாள்காட்டி, கையேடுகளை டெபிட், கிரிடிட் கார்டிலும் பெறலாம்

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நாள்காட்டி மற்றும் காலண்டர்களை டெபிட் மற்றும் கிரிடிட் கார்டுகளை ஸ்வைப் செய்தும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஆண்டுதோறும் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு நாள்காட்டி மற்றும் கையேடுகளை அச்சிட்டு விற்பனை செய்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு 20 லட்சம் நாள்காட்டிகள், 12 லட்சம் கையேடுகளை தேவஸ்தானம் அச்சிட்டு அதை வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தின் போது ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கையால் வெளியிட்டதுடன் அன்று முதலே நாள்காட்டி மற்றும் கையேடுகளின் விற்பனையைத் தொடங்கியது.

இதற்கு முன் நாள்காட்டி, கையேடுகளை பெற விரும்பும் பக்தர்களுக்கு திருமலை, திருப்பதி, சென்னை, பெங்களூரு, விசாகப்பட்டிணம், புதுதில்லி, விஜயவாடா உள்ளிட்ட சில முக்கிய தேவஸ்தான விசாரணை மையங்களில் விற்பனை செய்து வந்தது.

இந்நிலையில் இந்தாண்டு முதல் இதன் விற்பனையை அஞ்சல் சேவை, ப்ளிப்கார்ட், ஆன்லைன் சேவை, நேரடியாகப் பணம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளும் முறை உள்ளிட்டவற்றை உருவாக்கி உள்ளது.

மேலும் அதை விரிவுபடுத்தும் வகையில் வியாழக்கிழமை முதல் தேவஸ்தான விற்பனை மையங்களில் தங்களின் டெபிட் மற்றும் கிரிடிட் கார்டு உள்ளிட்டவற்றை செலுத்தியும் பக்தர்கள் இந்த டைரி காலண்டர்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

Source: dinamani

