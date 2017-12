ஸ்ரீரங்கத்தில் பரமபத வாசல் திறப்பு: லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம்

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோயிலில் இன்று அதிகாலை சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் வைகுண்ட ஏகாதசியின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பரமபதவாசல் எனப்படும் சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி இன்று அதிகாலை நடைபெற்றது. இதையொட்டி அங்கு திரண்டிருந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பக்திப் பரவசத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இதேபோல் திருப்பதி ஏழுமலையான், சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி மற்றும் ஸ்ரீவில்லித்தூரில் உள்ள ஆண்டாள் கோவிலிலும் சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.



