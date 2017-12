இந்த வார விசேஷங்கள் (12.12.2017 முதல் 18.12.2017 வரை)

12.12.2017 முதல் 18.12.2017 வரை நடக்க உள்ள முக்கிய ஆன்மிக நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இந்த பகுதியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

12-ந்தேதி (செவ்வாய்) : * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல். * குரங்கணி முத்துமாலையம்மன் புறப்பாடு கண்டருளல். * சமநோக்கு நாள். 13-ந் தேதி (புதன்) : * முகூர்த்த நாள். * திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் சகசர கலசாபிஷேகம். * சமநோக்கு நாள். 14-ந்தேதி (வியாழன்) : * முகூர்த்த நாள். * சர்வ ஏகாதசி. * ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் சந்தன மண்டபம் எழுந்தருளி, அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. * ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல். * திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை. * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். * சமநோக்கு நாள். 15-ந்தேதி (வெள்ளி) : * பிரதோஷம். * வள்ளியூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தில் தெப்ப உற்சவம். * கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன சேவை, மாலை ஊஞ்சல் சேவை, மாட வீதி புறப்பாடு. * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்க பாவாடை தரிசனம். * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் புறப்பாடு. * சகல சிவன் கோவில்களிலும் இன்று மாலை நந்தீஸ்வரர் பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். * திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் ஆலயத்தில் சுவாமி வீதி உலா. * கீழ்நோக்கு நாள். 16-ந்தேதி (சனி) : * மாத சிவராத்திரி. * தனுர் மாத பூஜை ஆரம்பம். * சகல ஆலயங்களிலும், திருப்பள்ளி எழுச்சி பூஜை தொடக்கம். * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தலங்களில் சுவாமி புறப்பாடு கண்டருளல். * குச்சானூர் சனீஸ்வர பகவான் ஆலயத்தில் சிறப்பு ஆராதனை. * இன்று கருட தரிசனம் நன்மை தரும். * சமநோக்கு நாள். 17-ந்தேதி (ஞாயிறு) : * அமாவாசை. * நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் பூர்ணாபிஷேகம். * சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் ஆலயத்தில் உள்ள அனுமனுக்கு சிறப்பு ஆராதனை. * கீழ்திருப்பதி கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் உள்ள அனுமனுக்கு திருமஞ்சன சேவை. * திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள், விபீஷண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை காண்பித்தருளல். * சமநோக்கு நாள். 18-ந்தேதி (திங்கள்) : * அனுமன் ஜெயந்தி. * அமாவாசை சோமவாரம். * மதுரை கூடலழகர் ஆலயத்தில் கருடோற்சவம். * ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் திருநெடு தாண்டவம். * கீழ்திருப்பதி கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சன்னிதியில் கருடாழ்வாருக்கு திருமஞ்சன சேவை. * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்ப பாவாடை தரிசனம். * சமநோக்கு நாள்.

Source: Malaimalar

English summary

This week’s special (12.12.2017 first 18.12.2017)

The main draw for the first 12.12.2017 18.12.2017 walk this is a collection of spiritual events and Uncategorized