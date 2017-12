இந்த வார விசேஷங்கள் (19.12.2017 முதல் 25.12.2017 வரை)

19.12.2017 முதல் 25.12.2017 வரை நடக்க உள்ள முக்கிய ஆன்மிக நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இந்த பகுதியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

19-ந்தேதி (செவ்வாய்) : * சகல விஷ்ணு ஆலயங் களிலும் திருப்பல்லாண்டு உற்சவம் ஆரம்பம். * ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் வேதபிரான் பட்டர் மாளிகையில் பச்சை பரப்பி கடாசித்து கோபால விலாசம் எழுந்தருளல். * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் திருமொழி திருநாள் தொடக்கம். * கீழ்நோக்கு நாள். 20-ந் தேதி (புதன்) : * ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் ஆகிய தலங்களில் பகல்பத்து உற்சவ சேவை. * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் ராஜாங்க சேவை. * கீழ்நோக்கு நாள். 21-ந் தேதி (வியாழன்) : * பெருஞ்சேரி வாகீஸ்வரர் புறப்பாடு கண்டருளல். * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் சேர்த்தியில் வேணுகான கண்ணன் திருக்கோலமாய் பல்லக்கில் எழுந்தருளல். * மதுரை கூடலழகர், திருமோகூர் காளமேகப்பெருமாள் ஆகிய தலங்களில் பகல் பத்து சேவை. * மேல்நோக்கு நாள். 22-ந் தேதி (வெள்ளி) : * சதுர்த்தி விரதம். * திருவோண விரதம். * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் ஆண்டாள் திருக்கோலம், பல்லக்கில் வீணை மோகனி அலங்காரமாய் காட்சியளித்தல். * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள், காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் ஆகிய தலங்களில் திருமொழி திருநாள் உற்சவ சேவை. * இன்று சகல ஆலயங்களிலும் விநாயகப் பெருமானை வழிபடுதல் நன்று. * மேல்நோக்கு நாள். 23-ந் தேதி (சனி) : * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் உற்சவம் ஆரம்பம். * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் காளிங்க நர்த்தனம். * ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள்- ரெங்கமன்னார், ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் ஆகிய தலங்களில் பகல் பத்து உற்சவ சேவை. * திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவான் கோவிலில் சிறப்பு ஆராதனை. * மேல்நோக்கு நாள். 24-ந் தேதி (ஞாயிறு) : * ஸ்ரீவிநாயகர் சஷ்டி. * சஷ்டி விரதம். * திருச்செந்தூர், திருநெல்வேலி, மதுரை, சிதம்பரம், சுசீந்திரம், செப்பரை ஆகிய கோவில்களில் திருவாதிரை உற்சவம் ஆரம்பம். * திருப்பெருந்துறை மாணிக்கவாசகர் காலை சூரிய பிரபையிலும், இரவு சந்திர பிரபையிலும் பவனி. * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர், திருவள்ளூர் வீரராகவர் ஆகிய தலங்களில் பகல் பத்து உற்சவம் ஆரம்பம். * மேல்நோக்கு நாள். 25-ந் தேதி (திங்கள்) : * கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை. * ஆவுடையார் கோவில் மாணிக்கவாசகர், முதலமைச்சர் திருக் கோலத்துடன் இரவு பூத வாகனத்தில் பவனி. * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் கஜேந்திர மோட்ச லீலை. * குடந்தை சாரங்கபாணி, திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் ஆகிய தலங்களில் பகல் பத்து உற்சவம். * சிதம்பரம் சிவபெருமான் காலை சந்திர பிரபையிலும், இரவு அன்ன வாகனத்திலும் வீதி உலா. * கீழ்நோக்கு நாள்.

