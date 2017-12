இந்த வார விசேஷங்கள் (26.12.2017 முதல் 1.1.2018 வரை)

26.12.2017 முதல் 1.1.2018 வரை நடக்க உள்ள முக்கிய ஆன்மிக நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இந்த பகுதியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

26-ந்தேதி (செவ்வாய்) : * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் திரிபுரசம்ஹார லீலை, இரவு கயிலாய பர்வத வாகனத்தில் சுவாமி வீதி உலா. * மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ஆகிய தலங்களில் திருமொழி திருநாள் உற்சவ சேவை. * திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் பூத வாகனத்திலும், அம்மன் சிம்ம வாகனத்திலும் புறப்பாடு கண்டருளல். * மேல்நோக்கு நாள். 27-ந்தேதி (புதன்) : * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர், காந்திமதியம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் வீதி உலா. * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் காலை வெள்ளி சிவிகையில் பவனி, மாலை சிவ பூஜை. * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் கோவர்த்தன கிரிமலையைத் தூக்கும் லீலை. * ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள், திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் ஆகிய தலங்களில் பகல் பத்து உற்சவ சேவை. * சமநோக்கு நாள். 28-ந்தேதி (வியாழன்) : * திருப்பெருந்துறை மாணிக்கவாசகர் ஊர்த்துவ தாண்டவ காட்சி, இரவு வெள்ளி யானை வாகனத்தில் சுவாமி பவனி. * திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் பஞ்சமூர்த்தி களுடன் ரத உற்சவம். * சிதம்பரம் சிவபெருமான் விருட்ச வாகனத்தில் புறப்பாடு. * ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் மாலை முத்துக்குறி கண்டருளல். * சமநோக்கு நாள். 29-ந்தேதி (வெள்ளி) : * வைகுண்ட ஏகாதசி. * சகல விஷ்ணு ஆலயங்களிலும் இராப்பத்து உற்சவம் ஆரம்பம். * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் காலை உத்திராச விமானத்தில், பிட்டுக்கு மண் சுமந்தருளிய காட்சி. * ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் முத்தங்கி சேவை. * கீழ்நோக்கு நாள். 30-ந்தேதி (சனி) : * சனிப் பிரதோஷம். * சகல சிவன் கோவில்களிலும் இன்று மாலை நந்தீஸ்வரர் பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். * வீரவநல்லூர் சுவாமி விசேஷ அலங்கார சப்பரத்தில் பவனி. * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர், சங்கரன்கோவில் சங்கரலிங்க பெருமான் ஆகிய தலங்களில் சுவாமி வீதி உலா. * நாச்சியார்கோவில் எம்பெருமாள் தெப்ப உற்சவம். * கீழ்நோக்கு நாள். 31-ந்தேதி (ஞாயிறு) : * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் ரத உற்சவம், மாலை ஆனந்த தாண்டவ காட்சி. * காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் ஆகிய தலங்களில் திருமொழி திருநாள் உற்சவ சேவை. * சிதம்பரம் சிவபெருமான் தங்க ரதத்தில் பிச்சாண்டவர் காட்சி. * திருநெல்வேலி, குற்றாலம், வீரவநல்லூர் ஆகிய தலங்களில் சுவாமி வீதி உலா. * மேல்நோக்கு நாள். 1-ந்தேதி (திங்கள்) : * ஆங்கில வருடப்பிறப்பு. * பவுர்ணமி. * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் இரவு நடராஜர் மகா அபிஷேகம். * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் பஞ்ச பிரகார உற்சவம், இரவு வெள்ளி ரதம். * திருநெல்வேலி கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் ராஜ அலங்காரம். * சமநோக்கு நாள்.

