திருஉத்தரகோசமங்கையில் ஆருத்ரா தரிசன விழா: பச்சை மரகதக்கல் நடராஜருக்கு சந்தனப்பூச்சு கலைப்பு

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருஉத்தரகோசமங்கையில் உள்ள மங்களநாதசுவாமி கோயிலில் ஆருத்ரா தரிசன விழாவை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை ஸ்ரீபச்சை மரகதக்கல் நடராஜருக்கு சந்தனப்பூச்சு களைக்கப்பட்டு சிறப்பு அபிஷேகங்களும், தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.

ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் திருவாதிரை திருநாளுக்கு முதல் நாள் மட்டும் பக்தர்களின் தரிசனத்துக்காக நடராஜர் சிலையில் சந்தனப்பூச்சு கலைக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி செவ்வாய்க்கிழமை திருவாதிரைத் திருநாளை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை காலையில் சந்தனப்பூச்சு கலைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பின்னர் சிறப்பு அபிஷேகமும், விசேஷ தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். நிகழ்ச்சியில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ்.நடராஜன், ராமநாதபுரம் மன்னர் குமரன்.சேதுபதி, ராணி லெட்சுமி நாச்சியார், சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பீரீத்தா, இந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் செந்தில்வேலன் ஆகியோர் உள்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர்

பச்சை மரகதக மேனியராக செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு 12 மணி வரை பக்தர்கள் பார்வையிட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு சுவாமிக்கு மீண்டும் ஆருத்ரா மகா அபிஷேகம் நடைபெற்று, மீண்டும் சந்தனக் கலவை பூசப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெறவுள்ளது.

இவ்விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் அறங்காவலர் ஆர்.பி.கே.ராஜேஸ்வரி நாச்சியார் தலைமையில் ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் தேவஸ்தானத்தின் திவான் வி.மகேந்திரன் மேற்பார்வையில் சரக பொறுப்பாளர் எம்.ராமு தலைமையிலான குழுவினர் செய்திருந்தனர்.

ராமநாதபுரம் ஏ.டி.எஸ்.பி.இன்பமதி தலைமயில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

