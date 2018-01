சபரிமலை கோயிலில் மீண்டும் நடை திறப்பு: 14-இல் மகர ஜோதி பார்வை

மகர விளக்கு பூஜையை முன்னிட்டு சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு முன்னிலையில், மேல் சாந்தி உண்ணி கிருஷ்ணன் நம்பூதிரி நடையை திறந்து வைத்தார்.

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு கடந்த நவம்பர் 15}ஆம் தேதி நடை திறக்கப்பட்டு, பூஜைகள் நடைபெற்றன. டிசம்பர் 26-ஆம் தேதியுடன் நிறைவு பெற்ற மண்டல பூஜை மற்றும் வழிபாடுகளில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். பின்னர் அன்று இரவு 11 மணியளவில் நடை அடைக்கப்பட்டது.

மீண்டும் நடை திறப்பு: இந்த நிலையில், வரும் 14}ஆம் தேதி பிரசித்தி பெற்ற மகர விளக்கு பூஜை மற்றும் மகர ஜோதி தரிசனம் நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி மீண்டும் கோயில் நடை ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச.30) மாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.

மகரவிளக்கு பூஜையையொட்டி, சுவாமி ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் திருவாபரணங்கள் வரும் 12}ஆம் தேதி பந்தளம் வலிய கோயிக்கல் கோயிலில் இருந்து ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்படுகிறது. முன்னதாக எருமேலி பேட்டை துள்ளல் 11}ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. 16 முதல் 19}ஆம் தேதி வரை இரவில் படி பூஜை நடைபெறுகிறது. 20-ஆம் தேதி பந்தளம் கொட்டாரம் ராஜ பிரதிநிதியின் தரிசனத்துக்குப் பிறகு கோயில் நடை அடைக்கப்படும்.

மகர விளக்குப் பூஜையையொட்டி சபரிமலைக்கு வருகை தரும் ஐயப்ப பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில் பம்பை, சபரிமலை, எருமேலி, நிலக்கல் உள்பட பக்தர்கள் குவியும் இடங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்புப் பணியில் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.



