திருமலையில் ஜனவரி மாத உற்சவங்கள்

திருமலையில் ஜனவரி மாதம் முழுவதும் நடைபெற உள்ள உற்சவங்களின் பட்டியலை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது.

நித்திய கல்யாணம், பச்சை தோரணம் என்று அழைக்கப்படும் திருமலையில் ஓராண்டில் 450-க்கும் மேற்பட்ட உற்சவங்கள் நடைபெறுகின்றன.

வருடாந்திர, மாதாந்திர, வாராந்திர, தினசரி என உற்சவங்களை காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பிரித்து தேவஸ்தானம் வைகானச ஆகம விதிப்படி நடத்தி வருகிறது.

அதன்படி ஜனவரி மாதம் முழுவதும் திருமலையில் நடைபெற உள்ள உற்சவங்களின் பட்டியலை தேவஸ்தானம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டது. பட்டியல் விவரம்:

