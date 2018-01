திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 1.79 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்தது.

திருமலைக்கு வரும் பக்தர்கள் ஏழுமலையானைத் தரிசித்த பின்னர் ஸ்ரீவாரி உண்டியலில் காணிக்கைகளை செலுத்தி வருகின்றனர். அதன்படி சனிக்கிழமை மாலை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வரை பக்தர்கள் உண்டியலில் செலுத்திய காணிக்கைகளைக் கணக்கிட்டதில் மொத்தம் ரூ. 1.79 கோடி வசூலானது.

ரூ. 13.30 லட்சம் நன்கொடை

ஏழுமலையான் பெயரில் தேவஸ்தானம் ஏற்படுத்தியுள்ள பல்வேறு அறக்கட்டளைகளுக்கு பக்தர்கள் நாள்தோறும் நன்கொடைகளை அளித்து வருகின்றனர். அதன்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழுமலையானின் அன்னதான அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 11.26 லட்சம், ஸ்ரீபாலாஜி ஆரோக்கிய வரபிரசாதினி அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 2.04 லட்சம் என மொத்தம் ரூ. 13.30 லட்சம் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது.

78,478 பக்தர்கள் தரிசனம்

ஏழுமலையானை ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுவதும் 78,478 பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். இவர்களில் 39,828 பேர் தங்கள் தலைமுடியைக் காணிக்கையாகச் செலுத்தினர்.

திங்கள்கிழமை அதிகாலை 5 மணி நிலவரப்படி 25 காத்திருப்பு அறைகளில் ஏழுமலையான் தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் காத்திருந்தனர். அவர்களின் தரிசனத்திற்கு 5 மணிநேரம் ஆனது. வைகுண்டஏகாதசி மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டை ஒட்டி ரத்து செய்யப்பட்ட திவ்ய தரிசனம், விரைவு தரிசனம், கைக்குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்கான தரிசனம், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என அனைத்து தரிசனங்களும் ஜனவரி 3-ம் தேதி முதல் மீண்டும் வழக்கம் போல் தொடங்கும் என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.



Source: dinamani

English summary

The offering of the Lord in the temple hundi, a sum of RS. 1.79 crore

Tirupathi Temple RS bills offering. Be paid after that devasthanam 1.79 crore. Sorry to Tirumala