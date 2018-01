திருமலையில் உடுப்பி மடாதிபதி வழிபாடு

ஏழுமலையானை தரிசித்து திரும்பிய உடுப்பி ஸ்ரீபலிமாரு மடாதிபதி வித்யாதீச சுவாமிகள்.

திருமலை ஏழுமலையானை உடுப்பி மடாதிபதி வித்யாதீச சுவாமிகள் செவ்வாய்க்கிழமை வழிபட்டார்.

ஏழுமலையானைத் தரிசிக்க கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி ஸ்ரீபலிமாரு மடத்தின் மடாதிபதி வித்யாதீச சுவாமிகள் தமது சீடர்களுடன் செவ்வாய்க்கிழமை காலை திருமலை கோயிலுக்கு வந்தார். அவருக்கு கோயில் சார்பில் மரியாதை அளித்து தேவஸ்தான அதிகாரிகள் வரவேற்று அழைத்துச் சென்றனர்.

பலிபீடம் மற்றும் தங்கக் கொடி மரத்தை வணங்கியபடி அவர் ஏழுமலையானைத் தரிசித்தார். தரிசனம் முடித்து திரும்பிய அவருக்கு தேவஸ்தான அதிகாரிகள் ஏழுமலையானின் தீர்த்தப் பிரசாதம் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினர்.

