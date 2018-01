சிவன் கோயில்களில் ஆருத்ரா தரிசன விழா

செங்கல்பட்டு பெரியநத்தம் கைலாச நாதர் கோயிலில் நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசனத்தில் வீதியுலா வந்த உற்சவர்கள்.

திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோயிலில், திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்ற ஆருத்ரா சிறப்பு அபிஷேகம், தரிசன விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவாலங்காட்டில் அமைந்துள்ள, வடாரண்யேஸ்வரர் கோயில், சிவபெருமான் திருநடனம் புரிந்த ஐந்து சபைகளில் முதல் சபை. இது ரத்தின சபை என்றழைக்கப்படுகிறது.

மார்கழி மாதம், திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில், நடராஜருக்கு அபிஷேகம் நடப்பதையே, ஆருத்ரா தரிசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்கோயிலில் முக்கிய நிகழ்வான ஆருத்ரா தரிசனம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, திங்கள்கிழமை இரவு 9.30 மணிக்கு ரத்தின சபாபதி பெருமான், ஸ்தல விருட்சத்தின் கீழ், புதிதாக நிர்மாணித்துள்ள ஆருத்ரா அபிஷேக மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார்.

அங்கு, விபூதி அபிஷேகத்துடன் ஆருத்ரா அபிஷேக விழா தொடங்கியது. தொடர்ந்து, கதம்பத் தூள், நெல்லிப் பொடி, வில்வப் பொடி, சாத்துக்குடி, வாழை, பஞ்சாமிர்தம், பால், தேன், சொர்ணாபிஷேகம், கலச அபிஷேகம், புஷ்பாஞ்சலி என மொத்தம் 33 வகையான அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன.

பின்னர், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 4.30 மணிக்கு மகா தீபாராதனை மற்றும் கோபுர தரிசனம் நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து, திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் உற்சவர் எழுந்தருளினார். விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் எ.சுந்தரவல்லி, முக்கியப் பிரமுகர்கள், வருவாய்த் துறையினர் கலந்துகொண்டனர்.

செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் அனுக்க தரிசனம் நடைபெற்றது.

விழாவில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

தொலைவில் அமர்ந்திருந்த பக்தர்கள் அபிஷேகத்தைக் காணும் வகையில், ஆங்காங்கே வண்ணத் தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்களுக்கு ஆங்காங்கே அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. பக்தர்களின் வசதிக்காக திருத்தணி, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

செங்கல்பட்டில்….

செங்கல்பட்டு, பெரியநத்தத்தில் உள்ள கைலாசநாதர் கோயிலில் ஆருத்ரா தரிசனம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியையொட்டி மூலவருக்கும், உற்சவ மூர்த்திகளுக்கும் சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரம், சிறப்பு பூஜைகள், மகா தீபாராதனை உள்ளிட்டை நடைபெற்றன. பின்னர், அலங்கரிக்கப்பட்ட உற்சவ மூர்த்திகள் மாடவீதிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகளில் உலா வந்தனர். இதனை திரளான பக்தர்கள் கண்டு தரிசித்தனர்.

இதேபோல் செங்கல்பட்டு வ.உ.சி.தெருவில் உள்ள ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில், புலிப்பாக்கம் வியாகரபுரீஸ்வரர் மலைக்கோயில், வல்லம் வேதாந்தேஸ்வரர் குகைக்கோயில், திருவடிச்சூலம் நால்வர் பாடல் பெற்ற ஸ்தலமான மரகதலிங்கம் உள்ள ஞானபுரீஸ்வரர் கோயில், திருக்கழுகுன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் மலைக்கோயில், பக்தவச்சலேஸ்வரர் தாழக்கோயில், திருப்போரூர் செம்பாக்கத்தில் உள்ள ஜம்புகேஸ்வரர் கோயில் உள்ளிட்ட சிவன் கோயில்களில் ஆருத்ரா உற்சவத்தையொட்டி, சிறப்பு அபிஷேகங்கள் பூஜைகள், மகா தீபாராதனை, சிறப்பு அலங்காரங்கள் ஊர்வலங்கள் நடைபெற்றன.

அச்சிறுப்பாக்கத்தில்…

அச்சிறுப்பாக்கம் ஆட்சீஸ்வரர் கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆருத்ரா தரிசன விழா நடைபெற்றது.

மார்கழி மாத திருவாதிரையையொட்டி, கோயில் முன் மண்டபத்தில் சிவகாம சுந்தரி உடனுறை ஆடல்வல்லான் நடராஜ பெருமான் உற்சவர் சிலைகளுக்கு ஆருத்ரா மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது. செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 3 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை நடராஜ பெருமானுக்கு திருநீர், பன்னீர், கதம்பம், மஞ்சள், சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருள்களைக் கொண்டு கோயில் தலைமை அர்ச்சகர் சங்கர் சிவாச்சாரியார் தலைமை வகித்து, அபிஷேகம் செய்தார்.

காலை 6 மணிக்கு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. பின்னர், மலர் தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உற்சவர்கள் சிவகாம சுந்தரி உடனுறை நடராஜபெருமான், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோர் மேளதாளங்களுடன் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர்.

