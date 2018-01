திருவண்ணாமலையில் 2-ஆவது நாளாக பக்தர்கள் கிரிவலம்

திருவண்ணாமலையில் மார்கழி மாத பௌர்ணமியையொட்டி, 2-ஆவது நாளாக செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதல் மாலை வரை ஏராளமான பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்தனர்.

கிரிவலத்துக்குப் பிரசித்தி பெற்ற திருவண்ணாமலையில் மாதந்தோறும் பௌர்ணமி நாள்களில் பல லட்சம் பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், மார்கழி மாத பௌர்ணமியையொட்டி திங்கள்கிழமை காலை 10.08 மணி முதல் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8.49 மணி வரை கிரிவலம் வரலாம் என்று அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, திங்கள்கிழமை காலை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை காலை வரை பல லட்சம் பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்தனர்.

2-ஆவது நாளாக கிரிவலம்: தொடர்ந்து, 2-வது நாளாக செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதல் மாலை வரை பல ஆயிரம் பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்தனர். அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஆருத்ரா தரிசன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதால், வழக்கத்தை விட அதிகமான பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

Source: dinamani

English summary

Thiruvannamalai girivalam devotees in 2-second day

In the wake of the full moon of the month of margazhi in thiruvannamalai, 2-days on Tuesday morning as a large number of pilgrims on the first evening