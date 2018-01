திருவாதிரை வழிபாடு: நடராஜரை சுமந்து கோயிலை வலம் வந்த பெண்கள்

திருவாதிரை வழிபாட்டில் உத்ஸவர் நடராஜ பெருமானை சுமந்துவரும் பெண்கள்.

நாகை மாவட்டம், குத்தாலம் அருகே கடலங்குடி கோயிலில் நடைபெற்ற திருவாதிரை வழிபாட்டில், சுவாமி புறப்பாட்டின்போது, நடராஜர் சிலையை பெண்களே சுமந்து, கோயிலை வலம் வந்தது, பக்தர்களிடையே வியப்பை ஏற்படுத்தியது.

கடலங்குடி கிராமத்தில் ஸ்ரீகாமேஸ்வரி அம்பாள் சமேத கச்சபரமேஸ்வர சுவாமி கோயில் உள்ளது. இக்கோயில் மிகவும் பழைமை வாய்ந்ததாகும்.

இக்கோயில் சுமார் 100 ஆண்டுகளாக சிதிலமடைந்திருந்த நிலையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்து, கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு திருப்பணிகள் மேற்கொண்டு, கும்பாபிஷேகம் நடத்தினர்.

இக்கோயிலில் திருவாதிரையை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை காலை சுவாமி, அம்பாள் மற்றும் நடராஜப் பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, சுவாமி புறப்பாடு நடைபெற்றது. அப்போது, நடராஜப் பெருமான், அம்பாள் மற்றும் உத்ஸவ மூர்த்திகளை அப்பகுதி பெண்கள் தங்கள் தோள்களில் சுமந்து கோயிலை வலம் வந்தனர்.

