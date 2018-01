திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோயிலில் ஆருத்ரா தரிசன விழா

திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோயிலில், திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்ற ஆருத்ரா சிறப்பு அபிஷேகம், தரிசன விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவாலங்காட்டில் அமைந்துள்ள, வடாரண்யேஸ்வரர் கோயில், சிவபெருமான் திருநடனம் புரிந்த ஐந்து சபைகளில் முதல் சபை. இது ரத்தின சபை என்றழைக்கப்படுகிறது.

மார்கழி மாதம், திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில், நடராஜருக்கு அபிஷேகம் நடப்பதையே, ஆருத்ரா தரிசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்கோயிலில் முக்கிய நிகழ்வான ஆருத்ரா தரிசனம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, திங்கள்கிழமை இரவு 9.30 மணிக்கு ரத்தின சபாபதி பெருமான், ஸ்தல விருட்சத்தின் கீழ், புதிதாக நிர்மாணித்துள்ள ஆருத்ரா அபிஷேக மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார்.

அங்கு, விபூதி அபிஷேகத்துடன் ஆருத்ரா அபிஷேக விழா தொடங்கியது. தொடர்ந்து, கதம்பத் தூள், நெல்லிப் பொடி, வில்வப் பொடி, சாத்துக்குடி, வாழை, பஞ்சாமிர்தம், பால், தேன், சொர்ணாபிஷேகம், கலச அபிஷேகம், புஷ்பாஞ்சலி என மொத்தம் 33 வகையான அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன.

பின்னர், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 4.30 மணிக்கு மகா தீபாராதனை மற்றும் கோபுர தரிசனம் நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து, திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் உற்சவர் எழுந்தருளினார். விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் எ.சுந்தரவல்லி, முக்கியப் பிரமுகர்கள், வருவாய்த் துறையினர் கலந்துகொண்டனர். செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் அனுக்க தரிசனம் நடைபெற்றது.

விழாவில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். தொலைவில் அமர்ந்திருந்த பக்தர்கள் அபிஷேகத்தைக் காணும் வகையில், ஆங்காங்கே வண்ணத் தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்களுக்கு ஆங்காங்கே அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. பக்தர்களின் வசதிக்காக திருத்தணி, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

Source: dinamani

English summary

Vadaranyeswarar temple at tiruvalangadu arudra darshan Festival

On Monday night in the temple, the tiruvalangadu vadaranyeswarar arudra darshan, held a special ceremony in