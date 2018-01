திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 3.04 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்தது.

திருமலைக்கு வரும் பக்தர்கள் ஏழுமலையானைத் தரிசித்த பின்னர் காணிக்கைகளை ஸ்ரீவாரி உண்டியலில் செலுத்தி வருகின்றனர். அதன்படி திங்கள்கிழமை மாலை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வரை பக்தர்கள் உண்டியலில் செலுத்திய காணிக்கைகளைக் கணக்கிட்டதில் மொத்தம் ரூ. 3.04 கோடி வசூலானது. ரூ. 20.62 லட்சம் நன்கொடை

ஏழுமலையான் பெயரில் தேவஸ்தானம் ஏற்படுத்தியுள்ள பல்வேறு அறக்கட்டளைகளுக்கு பக்தர்கள் நாள்தோறும் நன்கொடைகளை அளித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி செவ்வாய்க்கிழமை ஏழுமலையானின் அன்னதான அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 10.62 லட்சம், ஸ்ரீபாலாஜி ஆரோக்கிய வரபிரசாதினி அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 10 லட்சம் என மொத்தம் ரூ. 20.62 லட்சம் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது. 62,407 பக்தர்கள் தரிசனம்

ஏழுமலையானை செவ்வாய்க்கிழமை முழுவதும் 62,407 பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். இவர்களில் 18,249 பேர் தங்கள் தலைமுடியைக் காணிக்கையாகச் செலுத்தினர்.

புதன்கிழமை காலை 5 மணி நிலவரப்படி 2 காத்திருப்பு அறைகளில் ஏழுமலையான் தரிசனத்துக்காக காத்திருந்தனர்.

அவர்களின் தரிசனத்திற்கு 5 மணி நேரம் ஆனது. நடைபாதை மார்க்கத்தில் வந்த முதல் 20 ஆயிரம் (அலிபிரி வழியாக 14 ஆயிரம் பேர், ஸ்ரீவாரிமெட்டு வழியாக 6 ஆயிரம் பேர்) பக்தர்கள் திவ்ய தரிசன டோக்கன் பெற்று ஏழுமலையானைத் தரிசித்தனர்.

டோக்கனில் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குச் சென்றால் அவர்கள் 2 மணி நேரத்தில் ஏழுமலையானை தரிசித்தனர். 20 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டு வரும் பக்தர்கள் தர்ம தரிசனத்தில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

