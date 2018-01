அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் மகா தீப மை பிரசாதம் தயாரிப்புப் பணி தீவிரம்

மகா தீப மை, விபூதி, குங்குமம் அடங்கிய பிரசாத பாக்கெட்டுகள் தயாரிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கோயில் ஊழியர்கள்.

திருவண்ணாமலை ஸ்ரீஅருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் மகா தீப மை, விபூதி, குங்குமம் அடங்கிய பிரசாத பாக்கெட்டுகள் தயாரிப்புப் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

உலக பிரசித்தி பெற்ற இந்தக் கோயிலின் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கடந்த மாதம் 2-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அன்றைய தினம் மாலை 6 மணிக்கு கோயிலுக்குப் பின்புறம் உள்ள 2,668 அடி உயர மலையில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, 11 நாள்கள் எரிந்த இந்த மகா தீபத்தின் கொப்பரையில் இருந்து மை சேகரிக்கப்படுவது வழக்கம்.

அதன்படி, சேகரிக்கப்பட்ட மகா தீப மை கடந்த 2-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசன நிகழ்ச்சியின் போது, சிவகாம சுந்தரி சமேத ஸ்ரீநடராஜப் பெருமானுக்கு சாற்றப்பட்டது.

நெய் காணிக்கை பக்தர்களுக்கு…: ஒவ்வோர் ஆண்டும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவுக்கு நெய் காணிக்கை அளிக்கும் பக்தர்களுக்கு மகா தீப மை பிரசாதம் வழங்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, ஆருத்ரா தரிசனம் முடிந்த நிலையில், மகா தீப மையுடன் விபூதி, குங்குமம் அடங்கிய பாக்கெட்டுகள் தயாரிப்புப் பணி கோயிலில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

ஓரிரு நாளில் விநியோகம்: இதற்கென பிரத்யேக பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, பிரசாத பாக்கெட்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவை ஓரிரு நாள்களில் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. நெய் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்கள் தங்களது காணிக்கை ரசீதை எடுத்து வந்து காண்பித்து கோயிலில் மகா தீப மை பிரசாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நேரில் வர இயலாதவர்கள் நெய் காணிக்கை ரசீதை தபாலில் கோயிலுக்கு அனுப்பி வைத்தால், பக்தர்களுக்கு மீண்டும் தபாலிலேயே மகா தீப மை பிரசாதம் அனுப்பி வைக்கப்படும். நெய் காணிக்கை பக்தர்களுக்கு கொடுத்தது போக மீதமுள்ள மகா தீப மை கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படும் என்று கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Source: dinamani

English summary

Arunasaleswarar temple at Maha deepam ink offering serious preparatory work

Maha deepam, Vibhuti, kumkum offering packets containing the preparatory work involved in the temple staff.

IND.