அறநிலையத் துறை சார்பில் ‘பாவை’ விழா போட்டிகள்: சான்றிதழ் வழங்கி விஜயேந்திரர் அருளாசி

சான்றிதழ் பெற்ற மாணவர்களுடன் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்.

காஞ்சிபுரத்தில், தமிழக இந்துசமய அறநிலையத்துறை சார்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பாவை விழா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு காஞ்சி சங்கர மடத்தின் இளைய பீடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் சான்றிதழ்களை அளித்து அருளாசி வழங்கினார்.

தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் காஞ்சிபுரம் பிரிவு சார்பில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கு ‘திருப்பாவை- திருவெம்பாவை’ ஒப்பித்தல், கட்டுரைப் போட்டி காஞ்சி காமாட்சியம்மன் திருக்கோயில் வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இப்போட்டிகளில், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு கல்வி மாவட்டங்களில் இருந்து பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 350-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். அவர்கள் திருப்பாவை -திருவெம்பாவை பாடல்களை ஒப்பித்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, நடைபெற்ற விழாவில் காஞ்சி சங்கர மடத்தின் இளைய பீடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் கலந்து கொண்டு மாணவர்களிடையே கோயில்களின் சிறப்புகள் குறித்து விளக்கி அருளாசி வழங்கினார். திருப்பாவை-திருவெம்பாவை ஒப்பித்தல் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்குச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

விழாவில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை (வரதராஜபெருமாள், காமாட்சியம்மன் கோயில்) உதவி ஆணையர் விஜயன், திருக்கோயில் செயல் அலுவலர்கள், அறநிலையத் துறை ஆய்வாளர்கள், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

