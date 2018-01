ஸ்ரீரங்கத்தில் திருமங்கைமன்னன் வேடுபறி: தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் வையாளி கண்டருளிய நம்பெருமாள்!

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழாவில் இராப்பத்து 8-ஆம் நாளான வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற திருமங்கைமன்னன் வேடுபறி நிகழ்ச்சியில் தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் வையாளி கண்டருளிய நம்பெ

ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் நடைபெற்று வரும் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவில் இராப்பத்து எட்டாம் திருநாளான வெள்ளிக்கிழமை மாலை திருமங்கை மன்னனின் வேடுபறி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர்.

இக் கோயிலில் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கிய வைகுண்ட ஏகாதசி விழா பகல்பத்து முடிந்து, இராப்பத்து விழா நடைபெற்று வருகிறது. இதில், எட்டாம் திருநாளான வெள்ளிக்கிழமை திருமங்கை மன்னனின் வேடுபறி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதற்காக, நம்பெருமாள் சந்தனு மண்டபத்திலிருந்து தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் மாலை 4 மணிக்கு புறப்பட்டு மணல் வெளிக்கு வந்தார். அங்கு, 5 மணி முதல் 6 மணி வரை வையாளி கண்டருளினார். அப்போது, மணல் வெளியில் சுற்றி சுற்றி வந்து தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் காட்சியளித்தார். இதனை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.

திருமங்கை மன்னனின் வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் ஸ்ரீரங்கம் தெப்பக்குளம் பகுதியில் வசிக்கின்றனர்.

அவர்கள் திருமங்கைமன்னனின் வேடம் அணிந்து ஊர்வலமாக மேளம் தாளம் மற்றும் சிலம்பாட்டம் வாணவேடிக்கையுடன் கோயிலுக்கு வந்தனர். பின்னர் மணல் வெளியில் இருந்த நம்பெருமாளை சுற்றி சுற்றி வந்தனர்.

இதையடுத்து நம்பெருமாள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மாலை 6.30 மணிக்கு திருமாமணி மண்டபத்துக்குச் சென்றார். அதனை தொடர்ந்து அரையர் சேவையும், பொதுஜன சேவையும், உபயதாரர் மரியாதையும் நடைபெற்றது. வேடுபறி நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை பரமபதவாசல் திறக்கப்படவில்லை.

