நேர ஒதுக்கீடு முறையில் 96 ஆயிரம் பேர் விரைவாக தரிசித்தனர்: தேவஸ்தான செயல் அதிகாரி அனில்குமார் சிங்கால்

திருமலையில் தேவஸ்தானம் அமல்படுத்திய நேர ஒதுக்கீடு முறை மூலம் தர்ம தரிசனத்தில் 96 ஆயிரம் பேர் ஏழுமலையானை விரைவாக தரிசித்ததாக தேவஸ்தான செயல் அதிகாரி அனில்குமார் சிங்கால் தெரிவித்தார்.

திருமலையில் உள்ள அன்னமய்யபவனில் வெள்ளிக்கிழமை காலை தொலைபேசி மூலம் பக்தர்கள் குறைகேட்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

அதில் பங்கு கொண்ட பக்தர்களுக்கு தேவஸ்தான செயல் அதிகாரி அனில்குமார் சிங்கால் பதிலளித்தார். நிகழ்ச்சி நிறைவுக்குப் பின்னர் அவர் கூறியதாவது:

தேவஸ்தானம் கடந்த டிசம்பர் 18 முதல் 23-ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து 6 நாள்களுக்கு தர்ம தரிசன பக்தர்களுக்கு நேர ஒதுக்கீடு முறை அமல்படுத்தப்பட்டது. திருமலையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கவுன்ட்டர்கள் மூலம் 6 நாள்களில் 96,047 நேர ஒதுக்கீடு டோக்கன்கள் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. அதனால் பக்தர்கள் ஏழுமலையானை விரைவாக தரிசித்தனர். அதில் நிறை குறைகளை சரி செய்த பின், வரும் மார்ச் 2-ஆம் வாரம் முதல் இந்த நேர ஒதுக்கீடு முறை நிரந்தரமாக அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.

தேவஸ்தானம் மாதந்தோறும் முதல் வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 10 மணிக்கு தேவஸ்தான இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் ஆர்ஜித சேவா டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் முறையில் சிறிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுப்ரபாதம், தோமாலை, அர்ச்சனா, அஷ்டதளபாத பத்மாராதனை, நிஜபாத தரிசனம் உள்ளிட்ட முக்கிய சேவா டிக்கெட்டுகளை குலுக்கல் முறையில் தேவஸ்தானம் அளித்து வருகிறது. அதில் டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டவுடன் 7 நாள்களுக்குள் பக்தர்கள் இந்த டிக்கெட்டுகளைப் பெற விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆனால் தற்போது அந்த காலக்கெடுவை தேவஸ்தானம் 4 நாள்களாகக் குறைத்துள்ளது. 4 நாள்களுக்குப் பிறகு குலுக்கல் நடத்தி, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பக்தர்களுக்கு தகவல் அனுப்பப்படும்.

திருமலைக்கு வரும் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வரும் ஜனவரி 9 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் 4 ஆயிரம் பேருக்கு தரிசனம் வழங்க தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது. காலை 10 மணிக்கு 1,000 பேர், மதியம் 2 மணிக்கு 2,000 பேர், மதியம் 3 மணிக்கு 1,000 பேர் என இரு நாள்களில் 8 ஆயிரம் பேருக்கு தரிசனம் வழங்கப்பட உள்ளது.

அதேபோல் திருமலைக்கு வரும் 0-5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு ஜனவரி 10 மற்றும் 30-ஆம் தேதி தேவஸ்தானம் தரிசனம் வழங்க உள்ளது. அந்நாள்களில் காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 1.30 மணி வரை 0-5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் சுபதம் வழியாக தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.

தேவஸ்தான தொலைகாட்சியான எஸ்.வி.பி.சி. மீது பல புகார்கள் எழுந்துள்ளது. அதுகுறித்து முழுமையாக விசாரணை நடத்தி அறிக்கை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையை பரிசீலித்து இம்மாத இறுதிக்குள் அதன் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றார்.

Source: dinamani

English summary

In 96 straight quota system, they quickly saw a thousand: anilkumar devaswom Executive Officer Singhal

In the case of Lord venkateswara at Tirumala devasthanam has implemented the quota system in the vision of Dhamma by 96 thousand ezhumalai viraivan