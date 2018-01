ஆண்டவன் உத்தரவு: சிவன்மலை முருகன் கோயிலில் கணக்கு நோட்டு வைத்து பூஜை

திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கயம் அருகே, சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கணக்கு நோட்டு வைத்து சனிக்கிழமை சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இக்கோயிலில் ‘ஆண்டவன் உத்தரவு’ என்ற பெயரில், ஏதாவது ஒரு பொருளை வைத்து சிறப்புப் பூஜை செய்வது வழக்கம். பின்னர் அந்தப் பொருளை கோயில் மூலவர் அறைக்கு முன்பாக உள்ள கற்தூணில் உள்ள கண்ணாடிப் பேழைக்குள் பக்தர்களின் பார்வைக்கு வைப்பார்கள்.

என்ன பொருளை வைக்க வேண்டும் என்ற தேர்வு முறை சற்று வித்தியாசமானது. சிவன்மலை முருகன் ஏதாவது ஒரு பக்தரின் கனவில் வந்து, இன்ன பொருளை வைத்து பூஜை செய்ய உத்தரவிடுவதாக கூறப்படுகிறது.

இப்படி கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் வைக்கப்படும் பொருளுக்கு கால நிர்ணயம் என்று எதுவும் இல்லாமல், இன்னொரு பக்தரின் கனவில் வந்து அடுத்த பொருளை சுட்டிக் காட்டும் வரையில் பழைய பொருளே கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு, கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் வைக்கப்படும் பொருள், தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெறும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

கடந்த ஆண்டு மே 3-ஆம் தேதி உலக உருண்டை வைத்துப் பூஜை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், தேனி மாவட்டம், தெப்பம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த மலர்விழி என்ற பக்தரின் கனவில் வந்ததாக கணக்கு நோட்டு வைத்து சனிக்கிழமை சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. பின்னர், அந்தக் கணக்கு நோட்டு கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து பக்தர்கள் புதிதாக எந்தத் தொழில் தொடங்கப்பட்டாலும் முதலில் கணக்கு எழுதித்தான் தொடங்குவர். தற்போது கணக்கு நோட்டு வைத்து பூஜிக்கப்படுவதால், நாட்டில் நல்லமழை பெய்து தொழில் வளம் பெருகும். அதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படத் தொடங்கியுள்ளன என்றனர்.

2-ஆவது முறையாக… : 2015 அக்டோபர் 10-ஆம் தேதி திருப்பூரைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் என்ற பக்தரின் கனவில் வந்ததாக கணக்கு நோட்டு வைத்து பூஜை செய்யப்பட்டது.

