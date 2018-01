ரத சப்தமி: சூரிய பிரபையில் காஞ்சி வரதர் வீதியுலா

சூரிய பிரபை வாகனத்தில் திருவீதி உலா வந்த உற்சவர் வரதராஜர். (வலது) கருட வாகனத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கும் காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள்.

ரத சப்தமியை முன்னிட்டு புதன்கிழமை காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் திருவீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

சூரிய பகவானின் உத்தராயண புண்ணிய காலத்தை வடதிசைப் பயண மாதங்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதில், தை மாதம் முதல் ஆனி வரை வளர்பிறை சப்தமி திதிகள் சூரியனுக்குரிய விரத நாள்களாகும். அதன்படி, தை மாதம் வரும் சப்தமியை ரதசப்தமி என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும், தை முதல் நாளில் சூரியன் ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய தேரில் பவனி வந்து வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை தொடர்கிறார் என்பது ஐதீகம்.

அதன்படி, காஞ்சிபுரத்திலுள்ள பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் ரதசப்தமி விழா கொண்டாடப்பட்டது.

இதனை முன்னிட்டு பிரசித்தி பெற்ற வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் காலை 6 மணிக்கு வரதராஜ பெருமாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

தொடர்ந்து, காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை சூரிய பிரபை வாகனத்தில் உற்சவர் வரதராஜ பெருமாள் 4 மாட வீதிகளில் பவனி வந்தார். அப்போது, சூரியனுக்குரிய ஸ்தோத்திரங்களை பாடிய படி பக்தர்கள் வரதரை தரிசனம் செய்தனர். அதைத்

தொடர்ந்து, மாலை 6 மணியளவில் சந்திர பிரபை வாகனத்தில் வந்து வரதராஜ பெருமாள் அருள்பாலித்தார். அனைத்து கோயில்களிலும் சூரியனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டது. இதில், திரளான பக்தர்கள் சூரியபகவானை வழிபாடு செய்தனர்.

உலகளந்த பெருமாள் கோயிலில்…

காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் கோயிலில் பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி புதன்கிழமை கருடசேவை நடைபெற்றது.

காஞ்சிபுரத்திலுள்ள உலகளந்த பெருமாள் கோயிலில் தை பிரம்மோற்சவம் திங்கள்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் விமரிசையாகத் தொடங்கியது. அப்போது, உலகளந்தப் பெருமாள், ஸ்ரீதேவி, பூதேவியருடன் சப்பரம் வாகனத்தில் எழுந்தருளி, மாட வீதிகளில் பவனி வந்தார்.

பிரம்மோற்சவத்தின் மூன்றாம் நாளான புதன்கிழமை கருட சேவை நடைபெற்றது. உற்சவர், கருட பகவானுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, பெருமாள் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்தார்.

இதில், காஞ்சிபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். இதையடுத்து பிரம்மோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வான ஏழாம் நாள் தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

English summary

Chariot procession shouting: the solar aura in kanchi varadhar

Solar aura in a vehicle also came in procession deity Lord Sri varadaraja. Garuda (right) in arulpalikumar