ரத சப்தமி கோலாகலம்: 7 வாகனங்களில் வலம் வந்த ஏழுமலையான்…!

திருமலையில் ரத சப்தமி (சூரிய ஜயந்தி) உற்சவத்தை முன்னிட்டு, காலை முதல் மாலை வரை மலையப்ப சாமி புதன்கிழமை 7 வாகனங்களில் மாடவீதியில் வலம் வந்தார்.

திருமலையில் ஆண்டுதோறும் தை மாத அமாவாசைக்குப் பின் வரும் சப்தமியை ரத சப்தமி கொண்டாடப்படுகிறது. சூரிய பகவானின் பிறந்த நாளாகக் கருதப்படும் ரத சப்தமி அன்று மலையப்ப சுவாமி 7 வாகனங்களில் மாடவீதியில் வலம் வருவது வழக்கம். அன்று காலை சூரியோதயத்தில் தொடங்கும் வாகன சேவை சந்திரோதயம் வரை நடைபெறும். கி.பி. 1564-ஆம் ஆண்டு முதல் திருமலையில் ரத சப்தமி உற்சவம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருவதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன.

அதன்படி, புதன்கிழமை ரத சப்தமியையொட்டி, 7 வாகன சேவைகள் நடைபெற்றன. அதிகாலை 5.30 மணிக்கு மலையப்ப சுவாமி சூரியபிரபை வாகனத்தில் மாடவீதியில் வலம் வந்து கிழக்கு மாடவீதிக்கு திரும்பினார். அப்போது, சரியாக சூரியகிரணங்கள் மலையப்ப சாமியின் பாதங்களை தொடும்போது, அர்ச்சகர்கள் மலையப்ப சுவாமிக்கு கற்பூர ஆரத்தி சமர்ப்பித்தனர்.

இதைக் காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மாட வீதியில் திரண்டிருந்தனர். அவர்களும் சூரியபிரபை வாகனத்துக்கு கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தனர். சூரிய பிரபை வாகன சேவையின்போது, தேவஸ்தானத்தின் பாலமந்திர் மாணாக்கர்கள் ஆதித்ய ஹ்ருதயம், சூரியாஷ்டகம், ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வர சாமி சப்த வாகன ஸ்தோத்திரம் உள்ளிட்டவற்றை ஸ்ருதி லயத்துடன் பாராயணம் செய்தனர்.

பின்னர், சின்ன சேஷ வாகனம், கருட வாகனம், அனுமந்த வாகனம், கல்பவிருட்ச வாகனம், சர்வபூபால வாகனம், சந்திரபிரபை வாகன சேவைகள் நடைபெற்றன.

கண் கொள்ளாக் காட்சியான இதனை லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் காலை முதல் இரவு வரை மாடவீதியில் கூடியிருந்து கண்டு தரிசித்தனர். மேலும் மதியம் 2 மணிமுதல் 3 மணிவரை திருமலையில் உள்ள திருக்குளத்தில் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது.

அப்போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருக்குளத்தில் புனித நீராடினர். வாகன சேவையைக் காண மாடவீதியில் கூடியிருந்த பக்தர்களுக்கு 24 மணி நேரமும் அன்ன தானம், குடிநீர், பால், டீ, காபி, மோர், சிற்றுண்டி உள்ளிட்டவற்றை தேவஸ்தானம் வழங்கியது. பக்தர்களின் சேவையில் 3000 ஸ்ரீவாரி சேவார்த்திகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

வாகன சேவையின் முன்னும் பின்னும் கலைக் குழுவினர் பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர். வாகன சேவையில் தேவஸ்தான அதிகாரிகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். இதேபோன்று, திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோயில், திருப்பதி கோவிந்தராஜ சாமி, கோதண்டராம சாமி கோயில்கள், கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சாமி கோயில் உள்ளிட்ட அனைத்துக் கோயில்களிலும் சப்த வாகன சேவைகள் நடைபெற்றன. இதனை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கண்டு ரசித்தனர். மொபைல் ஆடியோ சிஸ்டம் அறிமுகம்

திருமலையில் கலை நிகழ்ச்சியின் போது, புதன்கிழமை முதல் முறையாக மொபைல் ஆடியோ சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது.

திருமலையில் ரத சப்தமியையொட்டி, புதன்கிழமை ஏழுமலையானின் உற்சவமூர்த்தியான மலையப்ப சாமி 7 வாகனங்களில் மாட வீதியில் வலம் வந்தார். மலையப்ப சுவாமி மாட வீதியில் வலம் வரும் நாள்களில் வாகன சேவைக்கு முன் அன்னமாச்சார்யா திட்டம் சார்பில் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவது வழக்கம்.

அதுபோல் ஆந்திரம், தெலங்கானா, தமிழகம், கர்நாடக மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட கலைக் குழுவினர் திருமலையில் புதன்கிழமை பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர்.

இதற்கு முன் கலைக்குழுவினர் இசைக்காக தங்களுடன் கொண்டு வரும் ஆடியோ சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி வந்தனர். இதில் வரும் சப்தம் கலைக் குழுவினருக்கு தவிர மற்ற அனைவருக்கும் கேட்க வாய்ப்பில்லை. அதனால் தேவஸ்தானம் புதன்கிழமை முதல் கலைக் குழுவினருக்கு மொபைல் ஆடியோ சிஸ்டத்தை வழங்கியது. இதன் மூலம் இசை மிகத் துல்லியமாக வெளிப்படுவதால் அனைவரும் நன்றாக கேட்க முடியும்.

இந்த புதிய சிஸ்டம் திருமலையில் புதன்கிழமை முதன்முறையாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு கலைக் குழுவினரிடமிருந்து மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்ததால், வரும் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தின் போது அனைத்து கலைக் குழுவினருக்கும் இந்த ஆடியோ சிஸ்டத்தை அளிக்க தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது.

Source: dinamani

English summary

Rath croaking festivity: 7 vehicles arrived in the right actor.

Lord venkateswara at Tirumala chariot Festival (solar Jayanti) shouting, from morning till evening malayappan maanavar Illam Sami Wednesday 7 w ith the